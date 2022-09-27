روسيا: 17 شخصاً حصيلة ضحايا إطلاق النار في مدرسة إيجيفسك

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة جمهورية أودمورتيا الروسية ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق مختلّ عقليا النار في مدرسة اقتحمها وقتل حارسيها بمدينة إيجيفسك، إلى 17 شخصا.

ونقلت قناة "آر تي عربية" اليوم الثلاثاء عن المكتب الصحفي للحكومة المحلية، أن بيانات لجنة التحقيقات الروسية تشير إلى أن الضحايا بينهم 11 طفلا.

وزارت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا المصابين في المستشفى، حيث تواصلت مع الأطفال وذويهم.

وأكدت للصحفيين أن كل المساعدات اللازمة ستقدم لكل من يحتاج إليها.

وكان رجل مسلح دخل المدرسة رقم 88 في مدينة إيجيفسك صباح أمس الاثنين، وفتح النار من مسدسه، ما أسفر عن مقتل أطفال ومدرسين وحارس المدرسة، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وانتحر منفذ الهجوم داخل المدرسة، وتبين لاحقا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.

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