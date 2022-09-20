الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ 5 مليارات دولار إضافية

المصدر:
  • د ب أ
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 اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي( 27 دولة عضو)، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء،  قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار) لصالح أوكرانيا.

وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء:"يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسية في العمل رغم الحرب العدوانية الروسية".

وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مايو.

وصادق البرلمان الأوروبي على الشريحة البالغ قيمتها  5 مليارات يورو الأسبوع الماضي.

وتم صرف ما مجموعه مليار يورو من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في أوائل  أغسطس الماضي.

 

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