إعصار قوي على مشارف «أوكيناوا» اليابانية

المصدر: د ب أ

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يقترب إعصار قوي من مقاطعة "أوكيناوا" بجنوب اليابان، والذي ربما يجلب رياحا قوية وبحارا هائجة لبعض المناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن أعصار "مويفا" يتحرك إلى الشمال الغربي، فوق المياه جنوب المقاطعة ، صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان. وأضافت أنه يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، طبقا لما ذكرته هيئة "الإذاعة والتلفزيون" اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وتتوقع الهيئة أن يحافظ الإعصار على قوته، بينما يتجه شمالا. وتقول السلطات إنه من المحتمل أن تقترب العاصفة من جزر "ساكيشيما" صباح غد الاثنين.

وأضافت الهيئة أن رياحا قوية ربما تبدأ في اجتياح المنطقة، مساء اليوم الأحد. وأصدر مسؤولو الهيئة تحذيرا بهبوب رياح قوية في منطقة "إيشيجاكي".

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