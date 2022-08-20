روسيا: إسقاط طائرة مسيرة فوق مبنى أسطول البحر الأسود في القرم

المصدر: د ب أ

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وقع انفجار في شبه جزيرة القرم، التي تخضع لسيطرة روسيا والتي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، صباح اليوم السبت، بعد أن أصاب حطام من طائرة مسيرة ، مبنى طاقم أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، طبقا للسلطات.

وقال ميخائيل رازفوجاييف، رئيس الإدارة الروسية المحلية في المدينة إن الدفاعات الجوية للأسطول أسقطت الطائرة المسيرة، وأضاف "لقد سقطت على السطح واحترقت. وليس هناك أي ضحايا".

ونشر المسؤول صورة للسقف المدمر، حيث ألقى باللوم على أوكرانيا في الهجوم.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن التحقق من صحتها، سحابة من الدخان، تتصاعد إلى السماء، في أعقاب وقوع انفجار.

وقال رازفوجاييف على موقع تليجرام "حافظ على هدوئك وابق في المنزل لمدة ساعة إن أمكن"، مضيفا أنه ليس هناك أي أضرار خطيرة.

وطبقا للمدير الإداري لسيفاستوبول، فقد ضربت طائرة مسيرة بالفعل فناء المبنى في نهاية تموز/يوليو الماضي، وكان هناك ضحايا. ونفت أوكرانيا تورطها في الهجوم.

وانفجر مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم هذا الأسبوع، وتم إسقاط طائرات مسيرةأيضا، في مدينة "كيرش" بشبه الجزيرة، أمس الأول الخميس.

وقالت القيادة الأوكرانية، بدون الإعلان عن المسؤولية صراحة، إنها تتوقع وقوع المزيد من الهجمات في المستقبل، مضيفة أن شبه جزيرة القرم ليست مكانا آمنا.



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