مشروع قانون يتيح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان

المصدر: رويترز

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أعلن مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلسي الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء عن تقديم مشروع قانون لإيجاد طريق لمنح الجنسية الأمريكية لآلاف الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت.

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يوسع نطاق أهلية الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة التي تُمنح للأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية لتشمل أولئك الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية كأفراد في القوات الخاصة والقوات الجوية، والنساء اللاتي خدمن في فرق خاصة لمكافحة الإرهاب.

وقُدمت نسخ متطابقة من مشروع القانون قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى للانسحاب النهائي للقوات الأمريكية وعملية الإجلاء الفوضوية التي أنهت أطول حرب أمريكية وشهدت اجتياح طالبان لكابول.

وقال النائب الديمقراطي إيرل بلوميناور المشارك في رعاية مشروع قانون مجلس النواب مع الجمهوري بيتر ماير في بيان "يجب أن نحافظ على التزامنا بتوفير ملجأ آمن وقانوني لأولئك الذين خاطروا بحياتهم طواعية لدعم مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان".

وانضم ثلاثة من الأقلية الجمهورية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ لينزي جراهام، إلى ثلاثة ديمقراطيين من الأغلبية لتقديم نسخة مطابقة من القانون في مجلس الشيوخ.

لكن ومع ذلك، قال مساعد في الكونجرس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإجراء سيواجه على الأرجح "مقاومة" من الجمهوريين المناهضين للهجرة.

ودخل العديد من الأفغان البالغ عددهم 76 ألفا الذين غادروا أفغانستان جوا في عملية الإجلاء العام الماضي، إلى الولايات المتحدة بوضع هجرة مؤقت يستمر عادة لمدة تصل إلى عامين فقط.

ومن شأن التشريع أن يتيح لهؤلاء أن يتقدموا بطلب للحصول على وضع قانوني دائم.

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