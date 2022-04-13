إمدادات دبلوماسية.. رؤساء بولندا ودول البلطيق يتوجهون إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

المصدر: د ب أ

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توجه الرئيس البولندي أندريه دودا و رؤساء دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإبداء دعمهم وسط استمرار القصف الروسي لبلاده.

وقال مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية جاكوب كوموتش لوكالة الأنباء البولندية بي.ايه.بي. "هدفنا هو دعم الرئيس زيلينسكي والدفاع عن أوكرانيا في لحظة حاسمة للبلاد". ووصف دول البلطيق بأنها أهم شركاء بشأن القضايا الأمنية في المنطقة.

ونظمت بولندا الزيارة وتقدم أيضا مساعدات لوجيستية وأمنية في أوكرانيا.

وفي البداية أراد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الانضمام للزيارة ولكن الحكومة الأوكرانية أشارت إلى أنها تفضل وجود المستشار الألماني أولاف شولتس بدلا منه، في الوقت الذي دعت فيه كييف إلى تحرك أكثر صرامة من جانب برلين.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا "في الطريق إلى كييف محملين برسالة قوية عن الدعم السياسي والمساعدة العسكرية" وذلك في تغريدة مرفقة بصورة له والقادة الآخرين بجانب قطار. نشر الرئيس الإستوني ألار كاريس ونظيره اللاتفي إيجلس ليفيتس صورا من القطار على تويتر

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