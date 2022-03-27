سفير أوكرانيا في برلين يقاطع حفلاً تضامنياً مع بلاده.. ما السبب؟

المصدر: د ب أ

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أعربت كيرستين جاميلين المتحدثة باسم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أسفها لمقاطعة السفير الأوكراني في برلين، اندري ميلنيك، دعوة من الرئيس لحضور حفل موسيقي للتضامن مع أوكرانيا.

وقالت المتحدثة اليوم الأحد إن الحفل أتاح الفرصة للبعث بإشارة مشتركة من أجل أوكرانيا " ومما يدعو للأسف أننا لم نتمكن من البعث بهذه الإشارة معا".

وأضافت جاميلين أن محور برنامج الحفل كان الملحن الأوكراني المهم، فالنتين سيلفستروف الذي هرب من بلاده وهو في عمر 84 عاما وتابعت أن سيلفستروف عزف بعد الحفل الرسمي على البيانو الكبير لحنا حديثا صور فيه الانطباعات عن رحلة هروبه.

كان ميلنيك أعلن اعتزامه عدم المشاركة في الحفل الذي دعا إليه شتاينماير، وذلك بسبب قصر الأداء الفردي في الحفل على فنانين روس وكتب ميلنيك على تويتر اليوم:" مؤدون منفردون روس فقط، لا أوكرانيون، هذه إهانة، آسف سأبتعد".

كان الرئيس شتاينماير وأوركسترا برلين الفيلهارمونية وجها الدعوة لحضور الحفل التضامني قبل ظهر اليوم.

وعزف تشكيل صغير من الأوركسترا التي تضم موسيقيين من دول منها أوكرانيا وروسيا وبيلاروس وألمانيا داخل القاعة الكبيرة في المقر الرئاسي مقطوعات لملحنين أوكرانيين وروس وبولنديين، وكان من المفترض أن يتم ذلك تحت قيادة قائد الأوركسترا الروسي كيريل بيترينكو، لكن الأخير اضطر في اللحظات الأخيرة إلى التغيب لظروف مرضية وحلت محله نودوكا أوكيساوا في قيادة الأوركسترا.

وافتتح شتاينماير الحفل بكلمة عبر الفيديو.

وتضمن برنامج الحفل قيام عازف البيانو الروسي يفجيني كيسين بعزف مقطوعة لفريدريك شوبان بالإضافة إلى مقطوعتين لدميتري شوستاكوفيتش بالاشتراك مع أعضاء في أوركسترا برلين، كما تضمن البرنامج قيام المغني الروسي روديون بوجوسوف بأداء أغنية الأمير يليتسكي من أوبرا "ملكة البستوني" لبيتر ايليتش تشايكوفسكي.

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