إيطاليا تصادر يختاً فاخراً لملياردير روسي

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي اليوم السبت إن الشرطة صادرت يختا فاخرا من الملياردير الروسي أندريه إيجوريفيتش ميلينشينكو وذلك بعد بضعة أيام من وضع رجل الأعمال على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقالت الحكومة إنه تم احتجاز اليخت البالغ طوله 143 مترا وسعره 530 مليون يورو (578 مليون دولار) في ميناء ترييستي بشمال إيطاليا.

وأضافت الحكومة أن هذا يعد أكبر يخت شراعي في العالم.

ويملك ميلينشينكو مجموعة يوروتشيم المنتجة للأسمدة وشركة سويك للفحم.

وصادرت الشرطة الإيطالية الأسبوع الماضي فيلات ويخوتا قيمتها 143 مليون يورو (156 مليون دولار) من خمس شخصيات روسية بارزة بعد إدراجها على قائمة العقوبات.

وتمثل عمليات الشرطة جزءا من حملة منسقة من قبل الدول الغربية لمعاقبة الأثرياء الروس المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين

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