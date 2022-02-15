سوريا.. مقتل جندي وإصابة 11 في تفجير حافلة بدمشق

المصدر: د ب أ

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لقي جندي سوري حتفه وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إن عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، موضحا أن العبوة كانت "مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".

ويقع دوار الجمارك وسط غرب العاصمة دمشق، وهو يربط بين حي البرامكة وحي المزة، وهو مجاور لمبنى التليفزيون وساحة الأمويين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة من الجنود المصابين في وضع حرج.

وتسبب الانفجار في أضرار بسيطة للمباني والسيارات الموجودة بالمنطقة.

وانفجرت حافلة عسكرية في 20 أكتوبر الماضي في منطقة البرامكة وسط دمشق، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا وإصابة آخرين.

وشهدت دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 عشرات التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى

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