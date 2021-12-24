إسبانيا تطلب 36 طائرة مروحية طراز اتش 135 من شركة إيرباص

المصدر: د ب أ

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طلبت وزارتا الدفاع والداخلية الإسبانيتان في بيان لهما أمس الخميس، 36 طائرة مروحية من طراز اتش 135 من شركة أير باص، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن وزارة الدفاع ستتسلم 18 مروحية سيتم تشغيلها من قبل القوات الجوية والبحرية، في حين أن وزارة الداخلية ستتسلم أيضا 18 طائرة مروحية تشغلها الشرطة الوطنية وقوات الحرس المدني.

وأضافت بلومبرغ إنه سيبدأ التسليم العام المقبل، مشيرة إلى أن شركة إيرباص كانت قد فازت بعقد بتوريد مروحيات إلى القوات المسلحة الفرنسية قيمته 10 ملايين يورو.

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