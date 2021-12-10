ولي العهد السعودي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

المصدر: د ب أ

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استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الصباح اليوم الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية تبدأ اليوم الجمعة .

وسيبحث بن سلمان خلال الزيارة عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويزور بن سلمان الكويت ضمن جولة خليجية يقوم بها منذ أيام، قبل القمة الخليجية الـ 42 التي تعقد في السعودية منتصف الشهر الجاري.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

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