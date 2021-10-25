تحطم طائرة شحن في مقاطعة بابوا بإندونيسيا ومقتل الطيار

المصدر: د ب أ

تحطمت طائرة شحن صغيرة اليوم الاثنين بمطار بإقليم بابوا بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة مساعده بجروح خطيرة.

وقال مدير المطار هيرمان سوتيجو إن الطائرة التي تشغلها شركة -سمارت إير- كانت تحمل إمدادات غذائية من بلدة تيميكا عندما سقطت قبل لحظات من هبوطها في مطار أمينجو إيلاجا.

وتابع سوتيجو إن "الطيار توفي في المستشفى متأثرا بجروح والأخر مصاب". وقال إن سبب الحادث غير معروف.

وقال قائد عسكري محلي، الميجور إيدي ديبرامونو، إنه من غير المرجح أن يكون الحادث ناتج عن هجوم للمتمردين.

وتعتمد بابوا المغطاة بالغابات على النقل الجوي في ظل غياب شبكات طرق كما أن حوادث الطائرات الخفيفة تعتبر شائعة هناك.

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