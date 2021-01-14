بيلوسي: إحالة ترامب للمحاكمة للمرة الثانية تثبت أنّ "لا أحد فوق القانون"

المصدر: أ ف ب

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي مساء الأربعاء أنّ القرار الاتّهامي، الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله، يثبت أنّ "ما من أحد فوق القانون".

وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ "مجلس النواب أظهر، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد.

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