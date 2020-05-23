شاهد.. طبخات "الشيف" الرضيع

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

استحوذ الطباخ الرضيع كوبي، على قلوب رواد التواصل الاجتماعي، بوصفاته وطبخاته الرائعة مع مناغاته التي يفهمها لوحده.

وتمكن كوبي من جمع أكثر من 1.3 مليون متباع حتى الآن عبر حسابه على انستغرام.

وتقول أم الرضيع الطباخ اشلي ويام، أنها لم يخطر على بالها يوما بأن ابنها سيصل لهذا المستوى من الشهرة.

وبمساعدة والديه تمكن كوبي من نشر أكثر من مئة وصفة طعام في صفحته في السنة الأولى من عمره.

ويعرف عن كوبي أنه يحب الاستمتاع بالأكل أثناء الطبخ، كما أنه معروف عنه أنه يرمي الأكلات في حال لت ترق له.

وأخيرا يُعرف عن كوبي كذلك مهاراته في صنع الحلويات والعصائر، بالإضافة إلى فن تحضير المشاوي، بحسب موقع (NowThis).