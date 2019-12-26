شاهد.. طائر يتكلم بصوت صاحبه المتوفى منذ 8 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت امرأة صينية فيديو مؤثرا لطائر المينا في بيتها يتكلم بصوت والدها بعد 8 سنوات من وفاته.

فطائر القلين الجميل أصبح يتكلم بصوت والد السيدة شين، فيقول: يلقي القمر المشرق بأشعته أمام مضجعي، ويضيف: أرفع رأسي.

فـ "قلين" يحاول تذكر الأبيات التي علمها له والد السيدة شين.

السيدة شين تذكرت أن طائر المينا البالغ من العمر 12 عاما، والذي نشأ في بيتها وتعلم الكثير من الكلام من والدها، اسمه قلين.

وعلى الرغم من أن والدها توفي قبل 8 سنوات، إلا أن الطائر مازال يتذكر صوته والكلام الذي كان يقوله له عندما يثني على أدائه، بحسب (CGTN).