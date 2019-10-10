شاهد.. التدحرج إلى الأعلى!

المصدر: البيان الإلكتروني

يوجد في مقاطعة تشينغهاي الصينية منحدر سحري بطول 60 مترا يعكس قوة الجاذبية الأرضية، حيث تتوقف زجاجة الماء التي يتم دفعها إلى أسفل المنحدر ويتدحرج الإطار إلى أعلى المنحدر تلقائياً، وإذا ركبت الدراجة صعوداً لا تحتاج إلى أي جهد، حتى قد تحتاج إلى الفرامل.

وأوضح أحد الخبراء أنه بعد القياس في الموقع، تم التأكد من أن المنحدر لأعلى أقل من ميله للأسفل، لكن بسبب زاوية النظر للمنحدر تحدث خدعة بصرية تتسبب في هذه الظاهرة، بحسب قناة (CGTN).