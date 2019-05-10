بالفيديو.. البراءة والأنفة الصرفتان

المصدر: البيان الالكتروني

توقفت بسيارتها وخرجت منها مسرعة لقضاء مصلحة في دائرة ما، فأسقطت محفظتها، ومن حسن حظها أن طفلاً صغيراً هو أول من مر من هناك.

ببراءته التقط المحفظة من الأرض، وأدرك انها ليست له، فقرر البحث عن صاحبها، دق أبوب السيارة فلا من مجيب، فقرر الانتظار حتى يأتي صاحب السيارة.

ولأن المجيء قد طال، فقرر الصبي الانتفاع من وقت الانتظار بحل واجباته المدرسية، متخذاً من غطاء محرك السيارة طاولة.

عادت صاحبة السيارة، فباشرها بمنحه إياها محفظتها، فأخرجت مبلغا لتكرمه به تعبيراً على تقديرها له، لكن الطفل رفض أخذ المال، فهو يدرك أنه لم يقم بأي نشاط حتى ينال المال، أو فلنقل الانفة منعته من ذلك، عاودت الكرة فأعاد رفض تسلم المال، وذهب في حال سبيله.

إنها البراءة والأنفة الصرفتان، اللتان يمكن بهما وصف محتوى هذا الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في الصين ونشرته قناة (CGTN) الصينية.