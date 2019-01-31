بلدة مبانيها من القرع!

المصدر: البيان الالكتروني

أنشئت بلدة صغير في مزرعة نيفرلاند بتكساس في ولاية دالاس الأمريكية بالكامل من حبات القرع.

فالقرية أو البلدة الصغيرة وفي تقليد يسود منذ 13 سنة، أنشئت برمتها من ثمار القرع، حيث استخدمت في إنجازها 90.000 حبة قرع تنتمي لـ 50 نوعاً من هذا النوع من الخضروات، بالإضافة إلى 4.500 زهرة أقحوان و150.000 نبتة من مختلف الأنواع.

وقد تم استخدام 14 جرارا لجلب القرع من مزرعة في فلوريدا.

يذكر أن القرع سيحول بعد نهاية المهرجان في 21 نوفمبر إلى سماد أو سيرسل إلى الحيوانات في حدقية بدالاس، وفق موقع "NowThis".