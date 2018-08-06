شاهد ماذا فعل إمام مسجد لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لإمام في إندونيسيا، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك .

وكشف الفيديو الإمام وخلفه المصلون في لحظة وقوع الزلزال، وحافظ الرجل الذي يتقدم المصلين على ثباته رغم الهزة العنيفة التي رجّت المسجد بأكمله، وأكمل صلاته بثبات.

وبدا الإمام أثناء استمراره في الصلاة، وهو يستند بيده على الحائط بينما يواصل صلاته، في حين قرر بعض المصلين المغادرة واستمر آخرون في الصلاة خلفه.

وتسبب الزلزال العنيف الذي هزّ جزيرتي لومبوك وبالي بمقتل 142 شخصا على الأقل.

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