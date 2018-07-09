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عدسة «البيان» تنقلكم في جولة داخل شركة «هواوي» في بكين

المصدر:
  • بكين - سعيد الوشاحي
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تتواجد عدسة «البيان» في الصين لتطلعكم على آخر المستجدات في عالم التقنية، وتنقلكم اليوم في جولة داخل المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية في بكين وهي أحد أسرع شركات التكنولوجيا نمواً يعمل بها أكثر من 180 ألف موظف في مختلف فروعها عبر العالم.

وتعمل الشركة هواوي على تطوير منظومة الجيل الخامس والذي سيتم تدشينه في شركات الشرق الأوسط قريباً.

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