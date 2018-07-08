«البيان» تنقل لكم آخر ابتكارات عالم التقنية

المصدر: بكين - سعيد الوشاحي

كعادتها تنقلكم البيان في جولة داخل مختلف المعارض المحلية والدولية لاستكشاف آخر المستجدات والاختراعات في مختلف المجلات، وتتواجد عدستنا اليوم في معرض إكسبو للذكاء الاصطناعي في بكين لتنقل لكم آخر الابتكارات في مجال التقنية.

بالفيديو.. آخر الاختراعات في مجال الترجمة.. جهاز يقوم بالترجمة الفورية لـ 33 لغة مختلفة عرضته إحدى الشركات في معرض إكسبو للذكاء الاصطناعي في #بكين#الصين#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rEqax7UdLg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2018

من الابتكارات التي عرضها معرض إكسبو للذكاء الاصطناعي في #بكين مركبة صغيرة يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق ذكي يمكن إرسالها للتسوق في المحلات وهي مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تسهل لصاحبها عملية اختيار المستلزمات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/408hdPR3Od

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2018

روبوت التقته عدسة #البيان في معرض إكسبو للذكاء الاصطناعي في #بكين مهمته استقبال الزوار في المحلات يمكنه التعرف على سن الزائر حيث يقوم بمخاطبته وتقديم الخيارات التي تناسب سنه كما يمكنه التمييز بين الرجل والمرأة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nBjK2H2pZ1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2018

موقف ذكي مخصص للدراجات الهوائية ضمن الاختراعات المعروضة في إكسبو للذكاء الاصطناعي في #بكين يتم قفله ذاتيا بمجرد توقف الدراجة وفتحة عبر شريحة مخصصة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hEDlyNEE27 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2018