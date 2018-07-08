كأس العالم 2018

مباشرة من معرض الذكاء الاصطناعي في بكين

«البيان» تنقل لكم آخر ابتكارات عالم التقنية

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المصدر:
  • بكين - سعيد الوشاحي
التاريخ:

كعادتها تنقلكم البيان في جولة داخل مختلف المعارض المحلية والدولية لاستكشاف آخر المستجدات والاختراعات في مختلف المجلات، وتتواجد عدستنا اليوم في معرض إكسبو للذكاء الاصطناعي في بكين لتنقل لكم آخر الابتكارات في مجال التقنية.

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