وفاة الممثل الأمريكي تشاد ماكوين نجم "ذا كاراتيه كيد" عن 63 عاما

المصدر: د ب أ

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توفي الممثل الأمريكي تشاد ماكوين ، نجل الممثل الراحل ستيف ماكوين وأحد أبطال فيلم "ذا كاراتيه كيد"، في كاليفورنيا، عن عمر 63 عاما.

وذكرت مجلة بيبول الأمريكية أن الممثل ومتسابق السيارات توفي يوم 11 سبتمبر في بالم سبرينجز. وأكدت عائلته وفاته في اليوم التالي عبر بيان نشر على حسابات إنستجرام الخاصة بتشاد وستيف.

وجاء في بيان من زوجته، جياني، وابنيهما:"بقلوب مثقلة، نعلن عن وفاة والدنا تشاد ماكوين".

واشتهر تشاد بدور "داتش" في فيلم "ذا كاراتيه كيد" انتاج عام 1984، وكرر دوره بعد عامين في الجزء الثاني من الفيلم. كما مثل في أفلام "ديث رينج" و"فايرباور" و"ريد لاين" قبل أن يترك صناعة السينما ليتابع سباق السيارات الرياضية بدءا من تسعينيات القرن الماضي. وظهر مرة أخيرة في فيلم " فول: ذا برايس أوف سايلانس" انتاج عام 2001.

وتزوج تشاد عام 1993 من جياني جالبريث ورزقا لاحقا بكل من تشيز وماديسون.

وأضاف بيان العائلة:"رحلته الرائعة كأب محب لنا، إلى جانب التزامه الثابت بأمنا، تجسد حقا حياة مليئة بالحب والتفاني، شغفه بالسباقات لم يبرز فقط موهبته الاستثنائية، بل كان أيضا وسيلة لتكريم إرث والده، وهو شهادة على القيم التي غرست فيه".

وكان تشاد مقربا جدا من والده، الذي توفي بالسرطان عام 1980 عن 50 عاما.