جهاز يحاكي اللمسة البشرية ويسمح بإمساك الأيدي افتراضياً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علماء أن جهازاً ناعماً يمكن استخدامه بأطراف الأصابع ويمكنه محاكاة اللمسة البشرية، قد يسمح يوماً ما للأشخاص الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال، بمسك أيدي بعضهم بعضاً.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم، بأن باحثين في جامعة كوليدج لندن طوروا تقنية جديدة قالوا إنها «يمكن أن تحاكي اللمس بشكل طبيعي تماماً يوصل نفس الشعور الذي نحس به في الحياة الواقعية».

ويعمل الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «نظام اللمس المبتكر المستوحى من الطبيعة» (بي إيه إم إتش)، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية التي تستجيب للمس باستخدام الاهتزازات.

ويستخدم العلماء هذا الجهاز حالياً لمزيد من الفهم فيما يتعلق بكيفية فقدان المرضى الذين يعانون من ضعف الإحساس في أطراف أصابعهم، لحاسة اللمس مع مرور الوقت.

وقالوا إنه قد يكون مفيداً في بيئات الرعاية الصحية، كأداة تشخيصية للأشخاص الذين يعانون متلازمة النفق الرسغي التي تحدث عندما يتعرض عصب الرسغ للضغط، أو مرض السكري، حيث يكون فقدان الإحساس باللمس أحد الأعراض.