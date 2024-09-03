علماء آثار يعثرون على 27 عملة فضية رومانية في جنوب إيطاليا

المصدر: د ب أ

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عثر علماء آثار على 27 عملة فضية رومانية على جزيرة نائية في جنوب إيطاليا يُعتقد أنها كانت مخبأة من القراصنة، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الاثنين.

تعود العملات، التي تتراوح تواريخها بين 94 و74 قبل الميلاد، إلى نفس المنطقة التي عُثر فيها على 107 عملات أخرى في عام 2010 على جزيرة بانتيليريا النائية، الواقعة على امتداد ضيق من البحر بين تونس وصقلية.

ويقع المكان أيضا بالقرب من الموقع الذي تم فيه العثور على رؤوس التماثيل الشهيرة لقيصر وأجريبينا وتيتوس قبل بضع سنوات.

وعثرعلماء الآثار، بقيادة توماس شافر من جامعة توبنجن الألمانية، على العملات الفضية أثناء تنفيذ مشروع تنظيف وترميم في أكروبوليس سان ماركو وسانتا تيريزا، حسبما أفادت منطقة صقلية في بيان صحفي.

ووفقا لشافر، ظهرت بعض العملات الفضية بعد الأمطار، بينما تم العثور على الأخرى تحت صخرة كبيرة أثناء استمرار أعمال الحفر.

وأعرب شافر عن اعتقاده بأن الكنز الصغير قد يكون قد خُبئ خلال هجوم للقراصنة، وهو ما كان شائعا في تلك الفترة، ثم لم يتم استرداده لاحقا.

وقال فرانسيسكو باولو سكاربيناتو، المستشار الإقليمي: "بالإضافة إلى القيمة الجوهرية للاكتشافات، توفر هذه الاكتشافات معلومات قيمة لإعادة بناء الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي شكلت البحر الأبيض المتوسط في عصر الجمهورية".

ووصف شافر الموقع بأنه "رائع"، مشيرا إلى أنه ظل غير متأثر لقرون.

