دراسة حديثة تكشف قدرة الخيول على التخطيط للمستقبل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة علمية حديثة أن الخيول لديها مقدرة على التخطيط للمستقبل، مؤكدةً عدم صحة التصورات العلمية السابقة بشأن ذلك الجنس من الحيوانات.

وأوضح العلماء أن الجياد تتمتع بذكاء أكبر مما كان يُعتقد سابقاً، وذلك عقب أن أظهرت دراسة أن الجياد قدمت أداء أفضل من المتوقع في لعبة معقدة تعتمد على الحصول على مكافأة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الباحثين خلصوا إلى أنه عندما تم حرمان الجياد من الحصول على مكافأة لعدم اتباع قواعد اللعبة، تمكنت الجياد على الفور من تغيير استراتيجيتها للحصول على مزيد من المكافآت.

وقال العلماء من جامعة نوتنجهام ترينت البريطانية إن الدراسة تُظهر أن الحيوانات لديها القدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وهو الأمر الذي كان يُعتقد سابقاً أنه أكبر من قدراتها.

وأضاف العلماء أن معرفة كيف تتعلم الجياد يمكن أن تساعد القائمين على رعايتها على تدريبها بشكل أكثر إنسانية وتحسين معيشتها.

وقالت كاري جيشي، المحاضرة في علم الخيول بالجامعة: «الجياد ليست كائنات عبقرية بالفطرة، وكان يُعتقد أنها متوسطة المستوى، ولكن هذه الدراسة تُظهر أنها ليست متوسطة المستوى، وهي في الواقع أكثر تقدماً من الناحية المعرفية مما كنا نعتقد».

ومن أجل فهم المزيد عن الجياد، خصص الباحثون لـ20 جواداً مهمة تتألف من ثلاث مراحل. وتقوم الجياد في المرحلة الأولى بلمس بطاقة بأنفها من أجل الحصول على مكافأة.

ولكن الأمور تصبح أكثر تعقيداً عندما يتم تضمين الضوء في المرحلة، بحيث يمكن للجواد الحصول على مكافأة غذائية فقط في حال لمس البطاقة أثناء عدم وجود ضوء.

وتوصل الفريق إلى أن الجياد واصلت لمس بطاقة وهي لا تراها، بغض النظر عما إذا كان هناك ضوء أو لا، وتمت مكافأتها مقابل تصرفها الصحيح.

وخلال المرحلة الأخيرة من اللعبة، تم فرض جزاء حيث يسفر لمس البطاقة عندما تكون اللوحة التي تحمل كلمة «قف» مضاءة عن وقت مستقطع لمدة 10 ثوانٍ.

ولكن بدلاً من لمس البطاقة بدون تمييز، خلص الفريق إلى أن الجياد اتبعت القواعد، وقامت بالحركة في الوقت الصحيح من أجل الحصول على المكافأة.

وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أنه بدلاً من الإخفاق في اتباع قواعد اللعبة، فهمت الجياد القواعد طوال الوقت، ولكنها توصلت لطريقة للعب في المرحلة الثانية لم تتطلب الكثير من الانتباه.

وقالت لويز إيفانز، المرشحة للحصول على الدكتوراه بمدرسة العلوم الحيوانية والريفية والبيئة بجامعة نوتنهجام ترينت: «نحن توقعنا تحسن أداء الجياد عندما طبقنا خطوة الوقت المستقطع، ولكننا فوجئنا بسرعة وجودة التحسن».

وأضافت: «عادةً ما تحتاج الحيوانات إلى تكرار المهمة عدة مرات، لكي تكتسب المعرفة الجديدة تدريجياً، ولكن الجياد تحسنت على الفور عندما طبقنا فرض عقوبة على ارتكاب الأخطاء».

وأوضحت أن «هذا يشير إلى أن الجياد كانت على علم طوال الوقت بقواعد اللعبة».

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة، التي نُشرت في دورية «العلوم السلوكية التطبيقية للحيوانات»، تشير إلى أن الجياد تمتلك القدرة على تشكيل نموذج داخلي للعالم حولها لاتخاذ القرارات والتوقعات، وهو أسلوب يعرف باسم التعلم الذي يعتمد على النموذج.

وكان يعتقد في السابق أن التعليم القائم على أساس النموذج معقد للغاية بالنسبة إلى الجياد؛ لأنها تمتلك قشرة غير متطورة ما قبل الجبهة، وهي جزء من المخ مرتبط بالتفكير الاستراتيجي.

وقالت جيشي إن النتائج تشير إلى أنه لا بد أن الجياد «تستخدم منطقة أخرى من المخ لتحقيق نتيجة مماثلة».

وأضافت: «هذا يعلمنا أننا يجب أن لا نضع افتراضات بشأن ذكاء الحيوان أو إحساسه على أساس ما إذا كان بنيانهما يشبه تماماً ما نحن عليه».