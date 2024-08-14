مجهول يوزّع حلوى قاتلة على 400 شخص في نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

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أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم، أنه تم التبرع بحلوى تحتوي على مستويات مميتة من الميثامفيتامين وتوزيعها في طرود غذائية في البلاد.

وقالت السلطات في مدينة أوكلاند إنه تم التبرع بحلوى الأناناس، التي تحمل علامة «ريندا» التجارية، من قبل شخص مجهول، في عبوة مختومة مخصصة للبيع بالقطاعي، وتوزيعها بعد ذلك في طرود غذائية.

وذكر مفتش المباحث، جلين بالدوين، أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، طلبوا مساعدة طبية، بعد تناول الحلوى المعروفة باسم المصاصات في نيوزيلندا.

وأضاف: «من المهم أن يكون الشعب على دراية بهذه المصاصات والخطر الذي تشكله».

وتعمل الشرطة على تحديد الكيفية، التي تم بها تداول الحلوى وعددها في المجتمع ومن أين جاءت.

وذكرت الرئيسة التنفيذية لمدينة أوكلاند، هيلين روبنسون، أن الحلوى ربما تكون قد وصلت إلى ما بين 300 و400 شخص.