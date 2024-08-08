التلسكوب «جايا» يكتشف مئات من أقمار الكويكبات المحتملة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم، أن التلسكوب "جايا" الفضائي الأوروبي اكتشف المئات من أقمار الكويكبات المحتملة الجديدة.

ويعتقد العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية أنهم قد يكونون اكتشفوا ما يصل إلى 352 كويكباً مزدوجاً جديداً بمساعدة التلسكوب الفضائي.

ونقلت وكالة الفضاء الأوروبية عن واضعة الدراسة لوانا ليبيراتو، وهي من مرصد كوت دازور، قولها: "يصعب العثور على الكويكبات الثنائية؛ لأنها تكون - في الأغلب - صغيرة جداً وبعيدة عنا".

وأضافت: "برغم أننا نتوقع أن يكون هناك رفيق لنحو سدس الكويكبات، لم نجد حتى الآن سوى 500 فقط من مليار كويكب معروف في أنظمة ثنائية. ولكن هذا الاكتشاف يظهر أنه يوجد العديد من أقمار الكويكبات التي تنتظر فقط شخصاً ليكتشف وجودها".

وتهدف مهمة التلسكوب "جايا"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى تسجيل مواقع وتحركات ومسافات ودرجة سطوع ما يقرب من ملياري جرم سماوي.