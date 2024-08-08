شركة أمريكية تطور أنظف محرك للدراجات البخارية

المصدر: د ب أ

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طورت شركة الهندسة الأمريكية أفادي محركاً جديداً رباعي الأشواط يعمل دون صمامات، ويستهلك وقوداً أقل مثل أي محرك ديزل.

وتبلغ كفاءة المحرك أفادي إم. إيه-250 نحو 42%، وهي تعادل كفاءة أفضل محركات الديزل (السولار) حالياً رغم أنه يعمل بالبنزين.

وتقول شركة أفادي، على موقعها الإلكتروني: "أمضينا سنوات في إعادة تخيل تصميم محرك الاحتراق الداخلي، والآن طورنا واخترعنا بنجاح أحد أفضل المحركات في استهلاك الوقود، وخفة الوزن والتفكير المستقبلي للمحركات في عالم اليوم".

وأضافت: "رؤيتنا هي تطوير تكنولوجيا حقيقية وخلق عائلة من المحركات الأخف وزناً والأصغر حجماً والأقل استهلاكاً للوقود لتساعد في جعل العالم أنظف وأفضل".

يُذكر أن النموذج الاختباري الأولي لمحرك أفادي سعة 250 سي سي بعزم قدره 30 نيوتن عند 3500 لفة في الدقيقة وقوة 15 حصاناً عند 3700 لفة في الدقيقة.

ويبدو أن هذا المحرك ضعيف مقارنة بالمحرك الحالي الذي يعتمد على تبريد المياه وسعته 250 سي سي وقوته 25 حصاناً.

في المقابل، فإن استهلاك المحرك أفادي إم. إيه 250 الجديد من البنزين أقل كثيراً من استهلاك المحرك الحالي، لكن ينتج نفس كمية القوة. كما أن وزن المحرك الجديد لا يزيد على 11 كيلوغراماً.

ومع هذا الأداء يعتبر محرك أفادي مثالياً للدراجات البخارية الصغيرة ومركبات توصيل الطلبات أو كبديل لزيادة مدى السيارات الكهربائية.

ويتم تقليل استهلاك الوقود في هذا المحرك الجديد من خلال ثلاثة عوامل، وهي تقليل احتكاك المكابس في الاسطوانة والاستغناء عن سلسلة الصمامات التقليدية مع أعمدة الكامة والمضخات والصمامات التي تؤدي إلى تقليل أكبر للاحتكاك.

وهذه الاحتكاكات تستهلك عادة قدراً كبيراً من قوة المحرك وبخاصة عند السرعات المنخفضة في المحركات التقليدية.

كما أنه نظراً لسرعته المنخفضة، لا يحتاج المحرك إلى مياه تبريد ولا مضخة زيت، وبالتالي يقلل عدد الأجزاء المتحركة والاحتكاك. ويتم توفير التشحيم للمحرك من خلال قوة الطرد المركزية.