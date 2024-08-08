رائدا فضاء عالقان في المحطة الدولية حتى 2025

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء إن رائدي الفضاء الأمريكيين باري ويلمور وسونيتا ويليامز قد لا يتمكنان من العودة إلى الأرض حتى عام 2025 بسبب مشاكل في كبسولة ستارلاينر الجديدة من إنتاج بوينج.

جدير بالذكر أن ويلمور وويليامز موجودان على محطة الفضاء الدولية منذ يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن تكون إقامتهما لمدة أسبوع واحد فقط.

بعد إطلاقها من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، تمكنت المركبة الفضائية من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في المحاولة الثانية بسبب مشاكل في المحركات. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت المركبة لتسرب هيليوم.

وتتم مناقشة خيارين حالياً لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض، حسبما ذكرت ناسا. الخيار الأول هو عودتهما على متن ستارلاينر، ولكن يتعين إصلاح المركبة الفضائية أولاً.

أما الخيار الآخر فهو استبدال اثنين من أربعة رواد الفضاء في مهمة "سبيس إكس كرو 9"، التي من المقرر إطلاقها في سبتمبر.

ويمكن لويلمور وويليامز العودة إلى الأرض مع الطاقم في فبراير.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد وطريقة عودة الرائدين بعد انتهاء ناسا من مراجعة استعداد الطيران على أعلى مستوى، حسبما ذكرت الوكالة.

يشار إلى أن ستارلاينر هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئياً تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة خدمة.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، فإنها لا تهبط على الماء بل على اليابسة.