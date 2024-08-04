مركبة "سيجنوس" تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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انطلق الصاروخ "فالكون 9" حاملاً مركبة من طراز "سيجنوس" لشحن الإمدادات في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد، بعد أيام قليلة من توقف دام أسبوعين من جراء مشاكل في الإطلاق.

وانطلقت المركبة الفضائية من مجمع كيب كانافيرال لإطلاق المركبات الفضائية في فلوريدا، وتم بث عملية الإطلاق عبر الإنترنت من جانب وكالة ناسا.

وتحمل المركبة أدوات وحمولة لاستخراج المياه وإجراء أبحاث تتعلق بالخلايا الجذعية ضمن تجارب تُجرى في ظروف انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع أن تستغرق مركبة الشحن سيجنوس نحو 40 ساعة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أوقفت عمليات إطلاق صواريخ فالكون 9، الذي تصنعه شركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس"، لمدة أسبوعين تقريباً اعتباراً من 11 يوليو الماضي، من جراء صعوبات في عملية الاشتعال في مرحلة دفع ثانية.

وتعد عملية الإطلاق، التي تمت اليوم الأحد، هي الرحلة الــ 21 لنقل الإمدادات التي تقوم بها مركبة شحن طراز سيجنوس إلى محطة الفضاء الدولية.