مشكلة فنية تجبر طائرة بوينغ تشغلها (كيه.إل.إم) على العودة لأمستردام

المصدر: رويترز

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ذكرت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة بوينغ 777 تشغلها شركة الطيران الهولندية (كيه.إل.إم) عادت إلى مطار سخيبول في أمستردام اليوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم705) المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي. ولم تتضح المشكلة بعد.

وأظهرت لقطات على موقع (فلايت رادار 24) أن الطائرة عادت إلى مطار سيخيبول.