سعرها يصل 32 مليون دولار .. عرض لوحة «استرح في الرحلة إلى مصر» للبيع

المصدر: رويترز

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أعلنت دار كريستيز للمزادات في بريطانيا عن عرض لوحة بعنوان (ريست أون ذا فلايت إنتو إيجيبت) أو "استرح في الرحلة إلى مصر" للرسام الإيطالي تيتيان للبيع في مزاد الشهر المقبل بسعر قد يصل إلى 32 مليون دولار.

وكانت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت قد سرقت اللوحة من فيينا عام 1809 ثم تعرضت للسرقة مجددا في تسعينات القرن الماضي لكن عُثر عليها بعد ذلك في محطة للحافلات في لندن.

وقالت دار كريستيز إن هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها اللوحة للبيع في مزاد منذ نحو 145 عاما.

وسوف تتصدر اللوحة مزاد "أولد ماسترز بارت وان" الذي ستنظمه دار كريستيز في الثاني من يوليو وقد يتراوح سعرها بين 15 مليون و25 مليون جنيه إسترليني (19 مليون إلى 32 مليون دولار).

وقال هنري بيتيفر نائب الرئيس الدولي للوحات كبار الفنانين القدامى لدى دار كريستيز في تصريحات لرويترز اليوم الثلاثاء "لقد رسمها تيتيان في عام 1510 تقريبا وكان يبلغ من العمر حينها 20 عاما. كانت تلك لحظة رائعة عندما أحدث تيتيان ثورة حقيقية في عالم الرسم وأدخل الواقعية إلى الرسم الديني في لوحة على نحو لم يسبق له مثيل".

وأضاف "من النادر للغاية أن تصل لوحة بهذه الأهمية إلى سوق المزادات... هناك عدد قليل جدا من الأعمال المهمة لتيتيان لدى القطاع الخاص". وكانت دار كريستيز قد باعت اللوحة في مزاد عام 1878 إلى مركيز باث الرابع، الذي أخذها إلى منزله.

وقد سُرقت اللوحة من هناك مجددا عام 1995 لكن محققا يعمل في مجال الفنون عثر عليها بعد سبع سنوات داخل حقيبة في محطة للحافلات في جنوب غرب لندن، وذلك بعد عرض مكافأة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (125 ألف دولار).

وقال أورلاندو روك رئيس دار كريستز في بريطانيا لرويترز "التاريخ الحافل والقصة غير العادية‭ ‬أمران مثيران للاهتمام دائما في العمل الفني لأنهما يتعلقان بسرد القصص".

وتابع "اقتناء نابليون ولورد باث لها يذكرنا مجددا بمدى ندرة وجمال هذا الشيء".