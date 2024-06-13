الموظفون الأكبر سناً يحققون نجاحاً أكبر من الأصغر سناً

المصدر: د ب أ

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أظهر تقرير حديث أن أداء الموظفين الأكبر سناً أفضل من زملائهم الأصغر سناً والذين أشاروا إلى مواجهتهم صعوبات في العمل .

ووفقا لتقرير سنوي عن القوى العاملة على مستوى العالم، أصدرته شركة غالوب "وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية"، أفاد 31% فقط من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً إنهم حققوا نجاحاً في العمل العام الماضي، مقارنة بـ35% في العام السابق عليه، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، "الأربعاء".

وفي المقابل، أفاد 36% من العمال الذين تجاوزوا 35 عاماً، بأنهم حققوا نجاحا، بزيادة قدرها 1 نقطة مئوية عن العام السابق عليه. وتعد الفجوة البالغة 5 نقاط مئوية بين الفئتين العمريتين هي الأكبر منذ عام 2009 على الأقل.