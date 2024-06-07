وفاة طفلة إثر اصطدام سيارة بطلبة مدرسة ابتدائية في فرنسا

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مكتب المدعي العام في مدينة لا روشيل، أن طفلة توفيت إثر اصطدام سيارة بمجموعة من طلبة مدرسة ابتدائية جنوب غربي فرنسا.

وأفادت التقارير بأن الطفلة "10 أعوام" تم إعلان موتها دماغيا اليوم الخميس.

وكان الـ 12 طفلا في طريقهم إلى حصة تدريب على قيادة دراجات في حديقة "الأربعاء" عندما صطدمتهم امرأة "80 عاما" بسيارتها.

وقالت تقارير إن المرأة كانت تقود سيارتها عكس اتجاه السير في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 30 كيلومترا في الساعة، واصطدمت مباشرة بمجموعة من التلاميذ الذين كانوا يقودون دراجات في صف واحد.

وكان الأطفال يضعون خوذا ويرتدون سترات فسفورية عاكسة، وكان يرافقهم شخصان بالغان.

وأصيب سبعة من الأطفال، خرج منهم من المستشفى اثنان. وخضع طفل لجراحة طارئة صباح اليوم.