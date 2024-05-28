للمرة الرابعة.. «سبيس إكس» تختبر صاروخها العملاق «ستارشيب»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة «سبيس إكس» أنها تخطط لإجراء الاختبار الرابع لصاروخها العملاق «ستارشيب» في الخامس من يونيو، مشيرةً إلى أن الاختبار بانتظار الموافقة التنظيمية.

وأجرت «سبيس إكس» الاختبار الثالث لـ«ستارشيب» في شهر مارس، لكنها فقدت الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى موقع الهبوط المخطط له في المحيط الهندي.

وتقول شركة «سبيس إكس» إن الاختبار الثالث قد حقق تقدماً هائلاً نحو مستقبل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بشكل سريع وموثوق.

وتضمَّن الاختبار العديد من الإنجازات المثيرة، بما في ذلك أول دخول لـ«ستارشيب» من الفضاء، وأول فتح وإغلاق لبوابة الحمولة في الفضاء، ونجاح في تجربة نقل الوقود.

وسيسلك الاختبار الرابع مساراً مشابهاً للاختبار السابق، مع استهداف هبوط «ستارشيب» في المحيط الهندي.