هبوط طائرة لـ«لوفتهانزا» بعد تصاعد دخان من قمرة القيادة

المصدر: د ب أ

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تسبب انبعاث دخان في قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في إثارة ضجة على متن الطائرة ظهر اليوم.

وقالت متحدثة باسم مطار هانوفر إن قائد الطائرة قرر على إثر ذلك قطع الرحلة المتجهة إلى فرانكفورت وهبط احترازياً في هانوفر.

وأضافت المتحدثة أن ركاب الطائرة، البالغ عددهم 89 شخصاً وطاقمها المكون من أربعة أفراد أمكنهم مغادرة الطائرة بالطريقة العادية، مشيرةً إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد.

وتابعت المتحدثة أنه لا يزال من غير المعروف بعد سبب انبعاث دخان في قمرة قيادة الطائرة، وهي طراز سي أر جيه 900 من إنتاج شركة صناعة الطائرات «بومباردييه» الكندية.

وكانت الطائرة أقلعت من مدينة بيلوند الدنماركية وكانت في طريقها إلى فرانكفورت.

وفي إجراء احترازي، قامت قوات الإطفاء في المطار بمرافقة الطائرة أثناء تنفيذها ما يعرف بالهبوط الاحترازي على المدرج.

وقالت المتحدثة إن فنيي لوفتهانزا بدأوا الفحص للتعرف إلى مصدر الدخان.