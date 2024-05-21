دراسة: إناث الكلاب تستطيع تمييز أنين صغارها دون غيرهم

المصدر: د ب أ

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أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت إتيين الفرنسية أن إناث الكلاب يمكنها التعرف بشكل فردي على أنين صغارها والتصرف بناء عليه.

وحللت الدراسة التي نشرتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم 4400 تسجيل لنباح 220 جروا من كلاب البيجل من 40 قفصا.

وأُجريت التسجيلات في أربعة مراكز تربية في فرنسا.

واستخدم الباحثون مكبرات صوت صغيرة لتشغيل أصوات أنين كل من صغار إناث الكلاب وغيرها من صغار كلاب البيجل لتحديد ما إذا كانت الأمهات يميزن صغارهن.

وأظهرت الأمهات رد فعل أقوى على أصوات صغارهن، مما أدى إلى زيادة سلوكيات الرعاية والتنشئة.

كما أظهرت الأمهات رد فعل أقوى على الأصوات عالية النبرة التي تصدرها الجراء الصغيرة بشكل عام.

وخلص الباحثون إلى أن أنين صغار الكلاب يحفز أمهاتهم على تقديم المزيد من الرعاية.