استرداد صاروخ سليماً بعد إطلاقه في أستراليا

المصدر: د ب أ

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أعلن متحدث باسم شركة هاي إمبالس، أمس، أن صاروخاً تجارياً تجريبياً أطلقته الشركة الألمانية من قاعدة كونيبا في أستراليا، تم استرداده سليماً إلى حد كبير، وهو في طريق عودته إلى ألمانيا، بعد أسبوعين تقريباً من إطلاقه.

واستعيدت الحمولة التي كانت على متن الصاروخ، وسيخضع الصاروخ الآن لفحص مفصل في مقر الشركة قرب هايلبرون.

وفي بداية الشهر الجاري، تم إطلاق الصاروخ (إس آر 75) الذي يبلغ طوله 12 متراً، في أول عملية إطلاق تجارية لشركة ألمانية منذ عقود.

وقالت الشركة إن الصاروخ يعمل بالبارافين والأكسجين السائل، ويمكن أن يحمل حمولة زنتها 250 كيلوغراماً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان شميرر، أن الصاروخ قادر على الطيران إلى الفضاء.

والهدف من هذا هو تزويد العملاء بحل مرن وصديق للبيئة للأقمار الاصطناعية الصغيرة.