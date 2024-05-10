إغلاق طريق رئيس في ألمانيا مرتين بسبب إوز

المصدر: د ب أ

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أغلق أفراد الشرطة طريقاً رئيساً في مدينة ميونخ الألمانية مرتين لمساعدة عائلة من الإوز على عبور الطريق.

وأوضحت الشرطة الاتحادية، اليوم، أن أفراد دورية رأوا بعض السيارات تتوقف فجأة في شارع «لاندسهوتر آليه» عند الطريق الدائري.

وعند استطلاع سبب التوقف، اتضح أن عائلة من الإوز كانت تحاول عبور الطريق المزدحم أمس على مهل. وبناءً على ذلك، أغلق أفراد الشرطة الطريق وساعدوا الإوز على الوصول إلى الجانب الآخر.

وبعد استراحة قصيرة في أحد الأراضي الخضراء، واصل الإوز وصغاره توجهه إلى الحديقة الأولمبية.

وأوقفت خدمات الطوارئ حركة المرور على الطريق الرئيس مرة أخرى، وتحرك الإوز بأمان نحو الحديقة، بحسب بيانات الشرطة.

وفي تقرير المهمة، كتب أفراد الشرطة: «لقد قررنا عدم البدء بفرض غرامة على تعريض حركة المرور للخطر».