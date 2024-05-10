منطاد على متنه 9 أشخاص يصطدم بمنزل في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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اصطدم منطاد يعمل بالهواء الساخن، وعلى متنه تسعة أشخاص، بمنزل في بلدة إيشفايلر بالقرب من مدينة آخن الألمانية، ما أثار ذعراً حقيقياً للركاب وقاطني المنزل.

وقالت شرطة آخن، اليوم، إن صوت احتكاك شديد في علية المنزل أثار فزع زوجين كانا يجلسان على الأريكة خلال مشاهدة التلفزيون، وعند نظرهما عبر النافذة بحثا عن سبب الصوت، فوجدا المنطاد العملاق قريباً منهما للغاية.

ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث، الذي وقع أمس، عن إصابات، كما كانت الخسائر المادية محدودة، حيث لم يسقط سوى عدد قليل من طوب السقف على سيارة كانت متوقفة أمام المنزل. وقدرت الشرطة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بنحو ألفي يورو.

ونجا ركاب المنطاد من الحادث بعد أن أصيبوا فقط بالفزع، وظل المنطاد سليماً إلى حد كبير، وكان قائد المنطاد يريد الهبوط على منطقة زراعية، لكنه احتك خلال ذلك بالمنزل.