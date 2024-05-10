محتجز يطلق النار على شرطيين بقسم في فرنسا

المصدر: د ب أ

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أطلق رجل محتجز بأحد أقسام باريس النار، أمس، على شرطيين اثنين بعد أن انتزع سلاح أحدهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة «بي إف إم تي» وصحيفة «لو باريزيان» الفرنسيتان، نقلاً عن مصدر بالشرطة، أن الرجل كان قد ألقي القبض عليه ليل أمس بسبب العنف المنزلي.

وبحسب التقارير، فقد انتزع الرجل السلاح وأطلق النار على الشرطيين أثناء قيام شرطي بتفتيشه داخل القسم.

وأصيب أحد الشرطيين في الجزء العلوي من جسده فيما أصيب الآخر في فخذه. ووفقاً لما ورد، فقد أصيب المهاجم أيضاً عندما رد أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وقالت نقابة الشرطة إن الموظفين في القسم الذي شهد الحادث، والواقع في الدائرة 13 في باريس، على الضفة اليسرى لنهر السين، كانوا في حالة صدمة.