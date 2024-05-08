مقتل رجل أعمال إسرائيلي طعناً في مصر

المصدر: د ب أ

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بدأت السلطات المصرية تحقيقاً موسّعاً في حادث مقتل رجل أعمال إسرائيلي الجنسية.

وكشف مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية، طلب عدم الكشف عن هويته، مساء أمس، أن المديرية تلقَّت بلاغاً يفيد بمقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبار، بمنطقة سموحة بالإسكندرية شمالي مصر، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن القتيل يحمل الجنسية الكندية أيضاً، وأنه لقي حتفه طعناً.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات كشفت أن القتيل دخل مصر بجواز سفر كندي، وأنه يعمل في مصر منذ 9 سنوات، لافتاً إلى أنه صاحب شركة لتصدير الخضروات والفاكهة ومقرها محافظة الإسكندرية.