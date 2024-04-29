عرض النوتة الأصلية لسيمفونية بيتهوفن التاسعة على الجمهور

المصدر: د ب أ

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عرضت مكتبة برلين الحكومية النوتة الموسيقية الأصلية الخاصة بالسيمفونية التاسعة التي ألفها لودفيج فان بيتهوفن، للجمهور العام بمناسبة ذكرى مرور مئتي عام على العرض الأول للسيمفونية.

وأعلنت، اليوم الاثنين، أن النص الأصلي سوف يعرض في ساحة العرض الخاصة بالمكتبة المسماة "شتابي كولتورفيرك" من السابع من مايو إلى 25 أغسطس.

وقالت المكتبة إن المقطع الأخير الذي يضم "نشيد الفرح" الذي ألفه شيلر، سوف تعرض أيضاً. ويستخدم هذا الجزء من السيمفونية على أنه النشيد الوطني الأوروبي منذ 1985.

وعرضت السيمفونية لأول مرة في فيينا في السابع من مايو 1824. وجرى تجميع الأوراق الموسيقية المكتوبة في صورة كتاب في عام 1850 تقريباً.

وباع أنتون شيندلر سكرتير بيتهوفن الأجزاء الأولى من النوتة الموسيقية للمكتبة الملكية في برلين في 1846 تقريباً وتلتها الأجزاء المفقودة في 1901.

وتوجد النوتة الأصلية الآن في مكتبة برلين الحكومية حيث تخضع لحراسة مشددة.

وعُرضت النوتة آخر مرة على الجمهور العام في 2020، في إطار معرض بمناسبة ذكرى مرور 250 عاماً على ميلاد بيتهوفن.