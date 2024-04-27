اشتعال النيران في قطار ألماني بعد توقف بشكل طارئ

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب شخصان عندما توقف قطار إقليمي ألماني بشكل طارئ واشتعلت فيه النيران بالقرب من بلوشينجن، جنوب فرانكفورت بجنوبي ألمانيا .

ولم يتضح على الفور سبب استخدام مكابح الطوارئ مساء الجمعة، إلا أن تقارير الشرطة اليوم السبت قالت إنها تفترض حدوث خطأ بشري.

وتم إجلاء الركاب المتضررين من القطار، الذي كان يقل نحو 300 شخص. وقدم رجال الإنقاذ العلاج للشخصين المصابين في موقع الحادث.

كما تسببت خطوط السكك الحديدية المغلقة مؤقتا والمؤدية إلى ويندلينجن وجوبينجن إلى مزيد من التأخير. وتحقق الشرطة الآن للاشتباه في تعريض حركة السكك الحديدية للخطر.