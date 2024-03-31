تم استهلاكه في دول أخرى .. تفتيش مصنع أدوية باليابان بعد وفاة 5 أشخاص جراء تناول مكمل غذائي

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول أن سلطات الصحة اليابانية فتشت مصنعا ثانيا لشركة كوباياشي للأدوية في غرب اليابان اليوم الأحد بعدما سجلت الشركة خمس حالات وفاة يحتمل أنها مرتبطة بتناول مكملات غذائية.

وتأتي عملية التفتيش في مقاطعة واكاياما بعد عملية تفتيش أولى جرت أمس السبت في أوساكا، لتوسيع تحقيق في استخدام شركة الأدوية للخمائر الحمراء في تصنيع المكمل الغذائي المعروف باسم (بيني كوجي).

وتقول كوباياشي، ومقرها أوساكا، إنها عثرت على ما يبدو أنه حمض البوبيروليك السام الذي يمكن أن يكون قد تكون من عفن البنسيليوم الأزرق في مكونات بيني كوجي التي تم إنتاجها بين أبريل وأكتوبر الماضيين في مصنع أوساكا.

وقالت الشركة إنه حتى يوم الجمعة جرى نقل 114 شخصا إلى المستشفى وتوفي خمسة بعد تناول المكملات الغذائية، التي تم تسويقها على أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية لرويترز أن سبب الوفيات لم يتأكد بعد، لكن "يشتبه في أن بيني كوجي قد يكون السبب، لذلك قمنا بتفتيش مصنعين خلال يومين".

وانتقدت الحكومة الشركة لأنها استغرقت شهرين للإعلان عن الآثار الصحية لمنتجاتها. وبدأت كوباياشي في سحب المنتجات في 22 مارس بعد تلقي تقارير عن اعتلالات في الكلى.

ويتم استهلاك منتجات الشركة أيضا في بلدان أخرى.

وقالت وسائل إعلام يابانية إنه تم الإبلاغ عن حالة فشل كلوي حاد في تايوان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن كوباياشي تبيع بيني كوجي بالجملة لنحو 52 شركة، والتي أجرت عمليات تفتيش طوعية ولم تجد أي مواد تتطلب استشارة طبية حتى يوم الجمعة. وأضافت أن تلك الشركات تبيع هذه المواد إلى 173 شركة أخرى.

وذكر تلفزيون أساهي أن حوالي 1800 شركة لتصنيع الأغذية قد تتأثر.