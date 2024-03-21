إلغاء إطلاق سفينة الفضاء الروسية سويوز قبل ثوان من تنفيذه

المصدر: رويترز

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أُلغي إطلاق سفينة الفضاء الروسية (سويوز) إلى محطة الفضاء الدولية قبل لحظات من الموعد المحدد اليوم الخميس، وتم بسلام إجلاء طاقمها المكون من مواطن من روسيا البيضاء وآخر من الولايات المتحدة بأمان.

وقال مركز التحكم في المهمة باللغة الروسية "انطلق!" خلال عرض الصاروخ في موقع الإطلاق في قاعدة بايكونور في صحراء قازاخستان حيث أمكن رؤية الكبل الرئيسي وهو ينفصل عن الصاروخ.

ثم سُمعت كلمات "إلغاء الإطلاق تلقائيا" في البث المباشر قبل 20 ثانية فقط من الإطلاق المقرر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، إنه حدث انخفاض في تيار مصدر الطاقة الكيميائية قبل حوالي 20 ثانية من الإقلاع.

وإلغاء الرحلات بإشعار متأخر أمر نادر الحدوث، إذ كان الصاروخ على منصة الإطلاق وكان طاقمه مستعدا للإقلاع.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية أن الإطلاق سيتم يوم السبت 23 مارس في الساعة 12:36 بتوقيت جرينتش، وقلل يوري بوريسوف رئيس الوكالة من شأن ما حدث.

وقال بوريسوف "أيها الزملاء، هكذا هو الفضاء والموقف مفهوم تماما".

وتم استعراض الطاقم، بما في ذلك رائد الفضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تريسي دايسون ورائد الفضاء الروسي أوليج نوفيتسكي ومارينا فاسيليفسكايا من روسيا البيضاء، قبل الإلغاء مباشرة.

وكان من المقرر أن يبقى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا لمدة 12 يوما فقط في محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا إنه من المقرر أن يقضي دايسون ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب على التكنولوجيا التي من شأنها أن تساعد البشر على الاستعداد للمهام الفضائية مستقبلا.