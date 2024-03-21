الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

المصدر:
  • واس
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 أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة  الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي  السعودياليوم البيان التالي :
 "بيان من الديوان الملكي "
 

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 12 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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