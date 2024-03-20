ابن سائق تاكسي سوري يترأس مشاريع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

المصدر: زياد فؤاد

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أعلنت مايكروسوفت تولي البريطاني الجنسية السوري الأصل مصطفى سليمان منصب مدير وحدة الذكاء الاصطناعي في الشركة، ليشرف على تطوير مشروع «كوبايلوت» ومشاريع تعلم الآلة «ماشين ليرنينج»، ومختلف مشاريع الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مصطفى «40 عاماً» والده سائق تاكسي سوري، ووالدته ممرضة إنجليزية، ونشأ في لندن، مأسس شركة «ديب مايند للتكنلوجيا» العاملة على الذكاء الاصطناعي وتطوير تعلم الآلة، وهي الشركة التي أصبحت إحدى أهم شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم، واستعانت بها كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمتها ومواكبتها للذكاء الاصطناعي.

وقالت ستايا ناديلا المدير التنفيذي لمايكروسوفت خلال الإعلان عن تولي سليمان لمنصبه الجديد: «كوبايلوت أصبح قلب مايكروسوفت، وجزء من مستقبلها، ولذلك كان يجب أن يكون المسؤول عن التطوير في ذلك المشروع ومشاريع الذكاء الاصطناعي المتعددة لمايكروسوفت من هو على دراية وفهم لأهميته، ولذلك نحن سعداء لتولي مصطفى منصب المدير التنفيذي لـ«مايكروسوفت إيه آي»، التي ستكون مسؤولة عن أبحاث الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضافت ستايا: «أعرف مصطفى منذ سنوات، إنه شاب ناجح في عمله وأسس ديب مايند وإنفليكشن، وهما من أهم شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم حالياً، لذلك بالفعل نحن سعداء بوجوده في فريق عمل مايكروسوفت.

أسس سليمان شركة «DeepMind Technologies»، وهي شركة تخصصت في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأصبح رئيس منتجاتها، وسرعان ما أثبتت الشركة نفسها كواحدة من الرائدين في قطاع الذكاء الاصطناعي وحصلت على دعم إيلون ماسك، وسكوت بانيستر، وغيرهم.

في عام 2014، اندمجت DeepMind مع Google مقابل مبلغ يقدر بـ 400 مليون جنيه إسترليني، في أكبر استحواذ للشركة في أوروبا حينها، بعد الاستحواذ، أصبح سليمان رئيسًا للذكاء الاصطناعي المطبق في « DeepMind»، حيث تولى مسؤولية دمج تقنيات الشركة في مجموعة واسعة من منتجات Google.

وفي فبراير 2016، أطلق سليمان مشروع DeepMind Health في الجمعية الملكية للطب، ويعمل على تطوير تقنيات قائمة على البيانات للممارسين الصحيين في الخدمة الوطنية للصحة (NHS) وشركاء آخرين لتحسين خدمات الرعاية الصحية المباشرة، تحت قيادة سليمان، قامت DeepMind أيضًا بتطوير تعاونات بحثية مع منظمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

وفي عام 2016، قاد سليمان جهدًا لاستخدام خوارزميات التعلم الآلي في DeepMind للمساعدة في تقليل الطاقة المطلوبة لتبريد مراكز بيانات Google وقام النظام بتقييم مليارات التركيبات الممكنة للإجراءات التي يمكن أن يتخذها مشغلو مراكز البيانات، وأعطى توصيات استنادًا إلى الاستخدام المتوقع للطاقة، اكتشف النظام طرقًا جديدة للتبريد، مما أدى إلى تقليل ما يصل إلى 40٪ من كمية الطاقة المستخدمة للتبريد، وتحسين بنسبة 15٪ في كفاءة الطاقة العامة للمباني.

وفي أغسطس 2019، وضع سليمان في إجازة إدارية بعد اتهامات بالتنمر على الموظفين، واستعانت الشركة بمحام خارجي للتحقيق، وبعد ذلك غادر سليمان ليتولى منصب نائب الرئيس في الشركة الأم Google .