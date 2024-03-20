رصد تعديلات في صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينزنجتون

المصدر: رويترز

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كشفت وكالة رويترز يوم أمس الثلاثاء إن صورة ملكية ثانية نشرها قصر كينزنجتون لوسائل الإعلام قد خضعت لتعديلات في ثماني مواقع وذلك بعد تحليل أجراه محررو الصور في الوكالة.

وأظهرت الصورة، التي نشرت في أبريل من العام الماضي احتفالا بعيد الميلاد السابع والتسعين للملكة إليزابيث، الملكة الراحلة وسط مجموعة من أحفادها وأبنائهم.

وقال قصر كينزنجتون، مقر مكتب الأمير وليام وزوجته كيت في لندن، في ذلك الحين إن الأميرة (42 عاما) التقطت الصورة في المقر الملكي الاسكتلندي بقلعة بالمورال في الصيف الماضي.

وأبلغت شركة جيتي إميدجيز للصور عملاءها في وقت سابق الثلاثاء أن الصورة الملتقطة في بالمورال "تم تعديلها رقميا من المصدر بغرض التحسين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورغم أن جيتي ورويترز ومؤسسات إخبارية أخرى لم تكتشف في ذلك الحين أي مشكلة في الصورة، إلا أن فحصا لمحرري الصور في رويترز خلص إلى وجود تعديل واضح في ثمانية أجزاء من الصورة باستخدام الاستنساخ الرقمي.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن تحديد سبب إجراء التعديلات.

ويتضمن الاستنساخ الرقمي نسخ وحدات البكسل إما لنقل أو إخفاء أشياء أو أجزاء في الصورة.

وأحجم قصر كينزنجتون في لندن عن التعليق على الصورة.

وقال متحدث باسم رويترز "تُحدث رويترز حاليا إجراءاتها المتعلقة بفحص الصور من قصر كينزنجتون في لندن بعد التأكد من أن صورة ثانية خضعت للتعديل. وتماشيا مع مبادئ الثقة لدى تومسون رويترز، تلتزم رويترز بأن تستوفي الصور معاييرها التحريرية المرتبطة بالجودة والدقة والموثوقية".

وسحبت رويترز وعدد من المؤسسات الإخبارية الرائدة الأخرى هذا الشهر صورة أخرى لكيت مع أطفالها الثلاثة أصدرها القصر بمناسبة عيد الأم بعد أن أظهر تحليل ما بعد النشر أنها لا تفي بمعاييرها التحريرية.

وأصدرت كيت في اليوم التالي اعتذارا عبر منصة إكس قالت فيه "مثل الكثير من المصورين الهواة، أجري أحيانا تجارب التحرير. وأريد أن أعبر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي نشرناها أمس".

وتأتي مشكلة الصور المعدلة وسط تكهنات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وظهرت كيت يوم الاثنين في لقطات مصورة لأول مرة منذ إجراء العملية الجراحية لها في مقطع مصور نشرته صحيفة صن.