الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.